- Mircea Cartarescu va lansa "Nu striga niciodata ajutor", primul volum de poeme dupa 30 de ani, la editura Humanitas. Cartea este disponibila la precomanda."Primele mele poeme dupa o mica pauza de 30 de ani. Ce-am facut in toata vremea asta? Am tanjit dupa poezie", a scris Cartarescu pe Facebook.…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, pregatește investiții ample, de peste 20 milioane euro, pentru care spera sa obțina și ajutor de stat. Din valoarea totala a investițiilor, circa 52% reprezinta contribuție proprie. „Romania are nevoie de instrumente prin care…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare destinata Romaniei, in valoare de 935 de milioane de euro (peste 4,5 miliarde de lei), pentru a sprijini intreprinderile afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat. Sprijinul…

- Simona Halep a invins o in finala turneului de la Praga pe Elise Mertens, campioana din Constanta impunandu se in doua seturi. Mult asteptata revenire pe terenul de tenis a Simonei Halep, intr un turneu oficial, a fost un succes. Campioana din Constanta a evoluat la Praga, dupa aproape sase luni de…

- Constanteanul Alexandru Cascatau se afla in fata primului sezon complet in arena prototipurilor. Teste se vor desfasura pe circuitul Zolder, fosta gazda a Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei. Alex are la activ doar o singura cursa la bordul unui model Norma, cea de 24 de ore de la Zolder, din 2019.Pauza…

- Cunoscut pentru rolurile sale comice, Jim Carrey era unul dintre actorii cei mai populari din lume la sfarsitul anilor '90, insa viata dupa celebritate nu este deloc usoara, povesteste actorul in cartea sa autobiografica "Memoirs and Misinformation: A novel", relateaza EFE. Cartea prezinta "o calatorie…