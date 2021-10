Mircea Cărtărescu, favoritul caselor de pariuri la Premiul Nobel pentru Literatură Ziarul spaniol El Mundo a publicat miercuri, 6 octombrie, o lista cu favoriții din acest an ai caselor de pariuri la Premiul Nobel pentru Literatura, in care scriitorul Mircea Cartarescu se afla pe primul loc, a informat Editura Humanitas. Pe urmatoarele doua locuri se afla scriitorul japonez Haruki Murakami și scriitoarea rusa Ludmila Ulițkaia, publicata in limba romana la Humanitas Fiction. Premiul Nobel pentru Literatura 2021 se va anunța joi, 7 octombrie, la ora 14.00. Multipremiat, in peste 40 de ani de activitate Mircea Cartarescu, poet, prozator, eseist, critic literar si publicist, s-a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

