- Cozmin Gușa a explicat pentru Libertatea de ce a ales sa intre in PSD chiar in aceasta perioada, in plina campanie electorala pentru prezidențiale, dar și in momentul in care Realitatea TV, postul pe care il patroneaza, a ramas fara licența. Gușa spera ca intoarcerea sa in PSD sa o ajute pe Viorica…

- Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat, joi, la Focsani, ca intrarea lui Klaus Iohannis si a Vioricai Dancila in turul doi ar insemna "un faliment moral al intregii natiuni". "Mi se pare rusinos, absolut rusinos pentru tara…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi analizeaza situatia generata de ancheta Rise Project despre afacerile lui Dan Barna. Aceasta vorbeste despre un nou tip de "jurnalism de investigatie servit", dar si despre faptul ca liderul USR este victima unui mecanism al serviciilor care a fost tolerat in cazul…

- Demiterea Guvernului prin moțiune de cenzura nu pare sa o fi demoralizat pe Viorica Dancila care anunța ca nu demisioneaza de la șefia PSD. Mai mult, Dancila e convinsa ca are șanse mari sa caștige cursa pentru fotoliul de la Cotroceni.Citește și: Dacian Cioloș LOVEȘTE cu declarația zilei:…

- Mircea Badea a vorbit, luni, pe pasa cu Sinteza zilei, despre alegerile prezidențiale ce vor avea loc in noiembrie, subliniind ca președintele Klaus Iohannis iși dorește ca premierul Dancila sa intre in turul doi. „Este din ce in ce mai evident ca președintele Klaus Iohannis este foarte sigur…

- Naomi Osaka a invins-o, sambata, in turul trei la US Open 2019, pe Cori Gauff, cu scorul 6-3, 6-0, intr- partida care a durat 65 de minute. Imediat dupa meci, jucatoarea japoneza a facut un gest neașteptat pentru adversara ei in varsta de 15 ani. Osaka a rugat-o pe Cori Gauff sa participe alaturi de…

- Andrei Caramitru, membru in comisia USR-PLUS de elaborare a programului de guvernare, spune ca exista pe scena politica un plan pentru „anestezierea” electoratului astfel incat PNL și PSD sa iasa caștigatoare din alegerile prezidențiale și-l acuza pe Iohannis ca pune umarul la acest „calcul”.„Cum…