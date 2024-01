Stiri pe aceeasi tema

- O misiune a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, va veni luni la Bucuresti, pentru a analiza recentele evolutii economice si financiare si pentru o revizuire a prognozelor macroeconomice, scrie Agerpres.

