Mircea Badea îi dă dreptate lui Gheboasă: 'Absolut corect!' „A injurat unul la un festival. Bai, sunt devastat sufletește. Zici ca suntem o manastire de maici”, a spus Mircea Badea, la emisiunea sa de la Antena3-CNN, cu referire la versurile cantate de artistul Gheboasa la UNTOLD. „Scopul entertainmentului nu este educația”, mai spune prezentatorul TV. ”Reacția de bun simț e a lui Gheboasa. El zice o chestie cu care eu sunt de acord. In opinia mea are dreptate. Zice 'nu sunt la festival sa educ copii'. Absolut corect! (...) Scopul entertainmentului nu este educația. Educația se face acasa, la școala. Și eu am fost considerat controversat și 'vai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

