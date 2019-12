Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de Guvern care a avut loc marti, a fost adoptata o hotarare prin care Stoian a fost numit prefect. Investirea in functie va avea loc miercuri, 11 decembrie, de la ora 16:30, in Sala Ferdinand a Primariei Arad.

- Guvernul a decis in sedinta de ieri incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a mai multor prefecti si subprefecti din tara. Printre cei a caror detasare in condițiile legii inceteaza se numara prefectul judetului Olt, Angela Nicola. De asemenea, a incetat incetarea detașarii prefectului județului…

- Liviu Miroșeanu este noul prefect al județului Bacau, in locul lui Valentin Ivancea. Decizia s-a luat in ședința de Guvern care s-a incheiat miercuri, la ora 1.00 dimineața. Așa cum Ziarul de Bacau a anunțat inca de acum o luna, schimbarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- „A fost adoptat proiectul de hotarare de Guvern privind rechemarea consulului general al Romaniei de la New York, in persoana lui Catalin Dancu", a declarat Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, la finalul ședinței de Guvern de joi. Catalin Dancu, cunoscut drept avocatul de divortat…

- Ședința de Guvern de joi, 28 noiembrie, a avut pe ordinea de zi printre alte proiecte, și proiectele de hotarare privind eliberarea din funcție a mai multor prefecți. O astfel de Hotarare a fost adoptata și in privința prefectului județului Salaj, Florin Florian, fiind adoptata de Guvern. Este vorba…

- DECIZIE… Conform unor surse, in cursul zilei de astazi sau cel mai tarziu luni, in cadrul unei sedinte de Guvern, ar urma sa fie numit ca prefect de Vaslui liberalul Marius Arcaleanu. Este numirea anuntata de ziarul nostru, in premiera, inca de acum trei saptamani, insa faptul ca s-a tot tergiversat…

- Un angajat al Primariei Campia Turzii va deveni viitorul prefect al județului Cluj, anunța presa clujeana! Primarul Dorin Lojigan ii aplica astfel ”decisiva” prefectului actual, Aurel Cherecheș, cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania nu are timp sa astepte mai multi ani pana se va afla daca tehnologia de internet 5G afecteaza sanatatea oamenilor, atat timp cat in prezent gradul de radiatii emise de 5G este sub cel permis de lege, iar Guvernul trebuie sa opereze cat mai rapid introducerea tehnologiei de internet 5G in…