Stiri pe aceeasi tema

Social democratul Ioan Tibil este noul prefect al județului Satu Mare. Acesta a fost numit in sedinta de guvern de astazi 11 aprilie ca urmare a eliberarii din functie a prefectului Radu Roca care urmeaza sa candideze pentru functia de primar a municipiului Satu Mare.

Satu Mare și imprejurimile sale ofera o varietate de locuri interesante de vizitat și de explorat, inclusiv muzee, monumente istorice, parcuri și evenimente culturale.

Sambata și duminica s-au derulat meciurile primei etape a sezonului de primavara din Liga 4 Elite a județului Satu Mare.

Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, 11 martie 2024, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024.

Polițiștii de frontiera satmareni au intocmit dosar penal pentru contrabanda unei ucrainence, care avea ascunse...

Guvernul a aprobat, joi, 7 martie 2024, ordonanța de urgența care vizeaza majorarea cu 20% a salariilor de baza in Sanatate și Asistența Sociala,

Guvernul a aprobat, joi, un memorandum prin care 2.010 posturi vacante sau temporar vacante de anul trecut din sectorul sanatate si asistenta sociala din cadrul institutiilor publice locale vor putea fi ocupate prin concurs sau examen, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

Dintre cele trei reprezentante al județului Satu Mare din Liga 3 la fotbal, doar una singura, Olimpia MCMXXI a avut la final de saptamana un meci de pregatire.