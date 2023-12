In ciuda credinței larg raspandite ca cererea de benzina a atins apogeul, mașinile cu motor cu combustie interna raman forța dominanta pe autostrazile din intreaga lume. Cultura automobilului din secolul XX și calatoriile moderne au fost modelate in mod semnificativ de benzina; s-a anticipat un declin al utilizarii acesteia ca raspuns la creșterea brusca a […] The post Mirajul dominației vehiculelor electrice. Benzina, inca regina first appeared on Ziarul National .