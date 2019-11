Stiri pe aceeasi tema

- Trupa „vocal instrumentala de doua voci si o chitara” Țapinarii revine la Timișoara, pentru lansarea celui de-al zecelea album discografic din cariera, care poarta numele de „Sageata spre Cer”. La sfarșitul saptamanii trecute, formatia alcatuita din Cosmin Covei si Adrian Tanase a susținut doua concerte…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, luni, 18 noiembrie, o moneda din argint cu tema 75 de ani de la infiintarea Universitatii de Vest din Timisoara. Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei prezinta cladirea Universitatii de Vest din Timisoara, inscriptia…

- Formația Bega Blues Band va lansa un nou album in cadrul celei de-a 39-a ediții a Galei de Blues Jazz „Kamo”, care este cel mai longeviv festival de jazz si blues din Timisoara si, dupa cel de la Sibiu, cel mai timpuriu festival de jazz din tara. Timp de nouasprezece editii, Gala de Blues Jazz […] Articolul…

- Legendara formație Post Scriptum va susține un concert in cadrul ediției din acest an a Galei de Blues Jazz Kamo, eveniment care va avea loc in Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie. Post Scriptum se reunește dupa aproape patru decenii de pauza, intr-o…

- Miercuri, 23 octombrie 2019, ora 19, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara, va avea loc prezentarea in premiera a concertului Apa Sambetei, un spectacol concept alegoric original de muzica, lumina și imagine, de durata a aproximativ 80 de minute, avand la baza motive muzicale și imagistice…

- Aeon Blank lanseaza “Fluturi Albi”, o colaborare cu Ana Coman, fiind și primul single al trupei in limba romana, beneficiind de un videoclip filmat de catre Miluța Flueraș. “Fluturi Albi” este și singura piesa de pe noul album Aeon Blank care nu are un mesaj politic. Pe 23 octombrie, in Club Quantic,…

- Saptamana continua cu intreruperi in furnizarea apei calde și a incalzirii, la Timișoara. Frigul ii va afecta pe unii timișoreni, care miercuri, 9 octombrie, nu vor beneficia de aceste servicii, timp de mai multe ore. Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiuni,…

- Zeci de expozanți din intreaga țara vor fi prezenți la ediția de vara-toamna a Salonului Industriei Ușoare. Deschiderea evenimentului va avea loc maine, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Este cea de-a șasea ediție a Salonului Industriei Ușoare, care se bucura de succes la Timișoara. Manifestarea…