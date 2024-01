Un avion care ateriza pe pista aeroportului japonez Tokyo Haneda a luat foc. Potrivit postului public NHK, aeronava s-a ciocnit cu un aparat de zbor al Pazei de Coasta japoneze. ”Pilotul avionului Garzii de Coasta a reusit sa scape, fiind grav ranit, dar celelalte cinci persoane aflate la bord au murit”, a anunțat ministrul japonez al transporturilor Tetsuo Saito. ”Toti cei 367 de pasageri si 12 membri ai echipajului aeronavei JAL516 a Japan Airlines sunt in siguranta”, a adaugat ministrul. Accidentele in care sunt implicate avioane de linie sunt extrem de rare in Japonia. Cel mai grav dintre…