Miracol în Turcia. Adolescentă de 17 ani, salvată de sub dărâmături la 10 zile după cutremur Deși experții dau ca puțin probabile șansele de a supraviețui mai mult de cateva zile sub daramaturi, o adolescenta a aratat contrariul. A fost gasita in viața la 10 zile dupa cutremur. O adolescenta a fost scoasa in viata joi de sub daramaturi in Turcia dupa zece zile de la seismul devastator care a provocat moartea a peste 42.000 de persoane in Turcia si Siria vecina, in timp ce familiile celor disparuti asteapta inca vesti despre soarta lor, relateaza Reuters. Citește și: Cutremur Turcia. Cu ce au reușit sa supraviețuiasca doi frați care au fost salvați dupa 198 de ore Tanara de 17 ani a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

