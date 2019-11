Stiri pe aceeasi tema

- Kushila Stein, in varsta de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a fost salvata din Marea Egee, la nord de insula Creta, duminica. In timpul celor 37 de ore cat a fost pierduta, Stein a consumat acadele si a folosit pungi de plastic pentru a se proteja termic. Navigator experimentat, Stein si-a pus o punga…

- Politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, au revenit in tara dupa o misiune de trei luni incheiata cu succes, desfasurata in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX), fiind efectuate…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce mai multe incendii au izbucnit vineri in sudul Greciei din cauza vremii uscate si a vanturilor puternice, informeaza mass-media locale, citate de AGERPRES.Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune ca ministrul Justiției a incalcat legea Un…

- Un voluntar si-a pierdut viata in regiunea Peloponezului, aparent din cauza inhalarii de fum, a raportat televiziunea publica ERT.Zeci de case de vacanta au fost evacuate in statiunea turistica Saronida, aflata la 45 de kilometri est de Atena. Incendiile au facut ravagii si in insulele…

- Pentru prima data din toamna anului 2018, numarul migrantilor din taberele de refugiati de pe insulele grecesti din estul Marii Egee a depasit 20.000, conform informatiilor furnizate marti de ministerul pentru protectia cetateanului de la Atena, scrie Agerpres, citând dpa. În aprilie,…

