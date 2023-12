Stiri pe aceeasi tema

- Dianna Rotaru și iubitul ei au dezvaluit numele fiicei lor, in cadrul unui interviu pentru „O seara perfecta” . Acum doua saptamani, aceștia au devenit parinți pentru prima oara, scrie SHOK.md .

- Daca in urma cu doar cateva saptamani anunțam cel mai nou cuplu din showbiz, acum anunțam și desparțirea. Lolrelai și Ionuț Popa s-au separat la scurt timp dupa ce au anunțat public ca sunt impreuna. Tanarul ne spune și motivele ce au dus la ruperarea relației atat de devreme. El marturisește ca și-au…

- Ștefan Floroaica și iubita lui, Sanziana Negru au plecat in Istanbul pentru cateva zile. Actorul cocheteaza cu limba turca, astfel ca le-a scris fanilor un mesaj in aceasta limba, la secțiunea de InstaStory.

- Directorul Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav, Alexandru Anghel, a fost demis de Consiliul de Administrație al AIBG. Motivele, conform surselor newsbv.ro, sunt lipsa de comunicare și transparența luarii unor decizii, neindeplinirea unor sarcini transmise, dar și acțiuni care au adus prejudicii…

- Vasul de croaziera Spirit of Discovery a virat intr-o parte in timpul unei manevre de siguranta, sambata, in largul coastei vestice a Frantei, cand vasul a fost lovit de o furtuna, moment in care 100 de pasageri au fost raniți, iar nava s-a intors in Marea Britanie, informeaza BBC, citata de Agerpres.„Cele…

- Andreea Balan este mai fericita ca niciodata in brațele noului ei iubit. Dupa desparțirea de tatal fetițelor sale, artista noastra se declara fericita alaturi de cunoscutul tenismen ce ocupa un loc de cinste in clasamentul ATP. Iata pe ce loc se afla acum, Victor Cornea!

- Mira și iubitul ei, Levi Elekes sunt ingroziți, dupa ce cei doi au gasit un paianjen periculos la ei in casa. Fanii au crezut ca este decor de Halloween, insa au ramas șocați atunci cand au observat ca este real.

- Dupa ce și-a incheiat cariera sportiva și apoi cea politica, Ionuț Iftimoaie, care are 45 de ani, anunța ca acum nu vrea sa mai apara nici la TV, in show-uri televizate. Fostul sportiv a participat de curand la „Survivor Romania”, emisiunea difuzata la Pro TV și filmata in Republica Dominicana. Ionuț…