Stiri pe aceeasi tema

- Ieri s-a aflat ca Britney Spears a scapat de sub tutela tatalui , iar astazi cantareața in varsta de 39 de ani a dezvaluit prin intermediul rețelelor de socializare ca ia lecții de pilotat avioane. Pe Instagram a declarat ca e „in al noualea cer”. Cea mai recenta postare facuta pe contul de Instagram…

- In timp ce se indrepta spre București, Alex Bodi a fost oprit de poliție pe autostrada pentru un control de rutina. Oamenii legi au decis sa-l și testeze pe afaceristul impotriva drogurilor. Iata care a fost rezultatul aparatului DrugTest.

- Mandate puse in aplicare de politisti. La data de 3 august a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 29 de ani, din judetul Buzau, pe numele caruia Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a emis un mandat de arestare preventiva pentru de 30 de zile, pentru…

- Daca in urma cu mai mult de un an Mira ”dansa pe strazile din București”, acum artista incalca legea, tot pe strazile Capitalei. Da, ați auzit bine! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic și a lasat deoparte orice regula de circulație. Stați sa vedeți!

- Iubita lui Cristi Tanase știe sa fie frumoasa, sa il țina pe sportiv alaturi, dar nu și sa respecte regulile de circulație. Bruneta a fost oprita de oamenii legii, iar timp de cateva minute mai ca i-a stat inima in loc, pregatita fiind sa primeasca o amenda usturatoare.

- Scandal la sedinta care are loc, miercuri, la Primaria Sectorului 1. Doi consilieri PSD au sunat la 112 sa anunte ca nu sunt primiti la sedinta tinuta la sediul Primariei Sectorului 1. La intalnire participa si primarul general al Capitalei, dar si ministrul Mediului.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat miercuri efectuarea de verificari in legatura cu imaginile aparute in spatiul public in care comisarul-sef Christian Ciocan, director in MAI, ar fi facut scandal intr-o sectie de politie, fiind nemultumit ca agentii i-au suspendat permisul pentru…