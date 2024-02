MIPE demarează prima încărcare a tichetelor sociale, din perioada 2024-2027 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene incepe, astazi, alimentarea tichetelor sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei pentru beneficiarii masurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate in perioada 2024-2027”. Astfel, incarcarea cardurilor va avea loc pe tot parcursul saptamanii viitoare, etapizat: in prima parte a saptamanii aproximativ 1,6 milioane de beneficiari vor primi sprijinul pe carduri, urmand ca aproximativ 1 milion de persoane sa primeasca sprijinul in cea de-a doua parte a saptamanii. Concomitent, se vor distribui 90 de mii de carduri… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inceput, astazi, alimentarea tichetelor sociale pentru alimente catre beneficiarii masurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate in perioada 2024-2027".

