47 de localitati din Vaslui vor avea parte de investitii in reteaua de apa si canalizare, care vor imbunatati calitatea vietii pentru 100.000 de cetateni. Dupa finalizarea lucrarilor pentru 11.413 km aductiune si 101.633 km de retea de distributie, toti locuitorii din Municipiul Galati si comuna Matca vor beneficia de servicii de apa si canalizare, transmite Ministerul Investitiilor. Astfel, reprezentantii Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene au semnat vineri doua contracte de finantare pentru extinderea retelei de apa canal in judetele Vaslui si Galati, in valoare totala de peste…