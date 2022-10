Stiri pe aceeasi tema

- Kamara a luat o decizie surprinzatoare in legatura cu educația lui Leon, in varsta de 8 ani. Ce s-a inamplat atunci cand fiul sau ar fi trebuit sa inceapa școala și ce planuri are cu educația lui. Kamara a facut dezvaluiri, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Avocatul familiei Alexandrei Maceșanu, Aurel Moldovan, a declarat vineri, la Antena 3, dupa ce Gheorghe Dinca a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru omor calificat, trafic de persoane și profanare de cadavre in cazul adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, ca soluția judecatorilor…

- Fiica lui Sore, Erin, in varsta de 6 ani, ii calca pe urme mamei sale. Artista a facut cateva dezvaluiri despre pasiunile fetei sale și despre cum o ajuta in activitațile sale. De ceva timp, cele doua locuiesc sinfure, dupa ce vedeta s-a desparțit de iubitul ei, avocatul Mircea Julean. „Așchia nu sare…

- "Am obținut in sfarșit, dupa 'lupte seculare care au durat șase luni', avizul de la Ministerul Justiției decontarea procedurilor FIV pentru cuplurile infertile, proiect realizat acum la nivel național", spune ministrul Familiei, Gabriela Firea.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sanda Argint a dezvaluit ca a divorțat in secret. Artista susține ca a fost inșelata de fostul soț la scurt timp dupa casatorie. A fost o poveste de dragoste frumoasa, dar nu a durat mai mult de un an. Ce a marturisit cantareața, dar și cum a aflat totul.

- Doar in primele cinci luni ale acestui an, aproape 33.000 de persoane au fost victime ale violențelor acasa sau in familie și peste 4.200 de victime au solicitat sa fie departe de agresori printr-un ordin de protecție, anunța ministrul Familiei, Gabriela

- In excluivitate pentru Antena Stars, Mioara Lincan a povestit prin ce momente cumplite a fost nevoita sa treaca din cauza soacrei. Femeia a aruncat, in urma cu mai mulți ani, cu gaz pe artista. Ce a marturisit cantreața.