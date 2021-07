Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Costin a demisionat din funcția de consilier de stat pe comunicare, din cadrul Cancelariei prim-ministrului. In Monitorul Oficial a aparut, joi seara, decizia semnata de premierul Florin Cițu. Decizia privind eliberarea Mioarei Costin este la cerere, se precizeaza in document. Tot joi, comunitatea…

- Dragos Mihael Ciuparu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, potrivit agerpres.ro. Printr-o alta decizie a premierului, Dumitru-Laurentiu Andrei a fost eliberat, la cerere, din functia…

- Adrian-Cristea Bratu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial, potrivit agerpres.ro. Numirea fost facuta la…

- Alexandru Bala a fost eliberat din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, potrivit agerpres.ro. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial.

- Adrian-Constantin Dinca a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca Andi Manciu a luat decizia de a demisiona din functia de consilier de stat in domeniul comunicarii din cadrul Cancelariei prim-ministrului pentru a reveni in functia de sef al Departamentului pentru relatii cu presa al partidului. "Ca sa revina la…

- Eduard-Andi Manciu, consilier de stat in domeniul comunicarii din cadrul Cancelariei prim-ministrului, a anuntat, luni, ca demisioneaza din aceasta functie incepand cu data de 1 mai. "M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din functie incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an si jumatate in care m-am…

- Mioara Costin a fost numita consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata ieri in Monitorul Oficial. „Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna Mioara Costin se numeste in functia de consilier de…