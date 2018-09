Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca decizia PSD de a cere Ministerului de Externe rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, se impune, in conditiile in care acesta “se implica in jocuri politice pe scena politica americana”. Tariceanu spune…

- Deputatul USR, Lucian Stanciu-Viziteu, a transmis, miercuri, intr-un comunicat remis MEDIAFAX, ca va face plangere impotriva presedintelui comisiei SRI, Claudiu Manda, pentru incalcarea regulamentului comisiei, in contextul chemarii la audiere a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior.

- Dosarele de securitate ale unor oameni politici marcanti pentru istoria Romaniei, printre care Iuliu Maniu, au fost facute publice pe site-ul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS). Citește și: SURSE - Dragnea a bagat intreg Guvernul in vrie: s-au inroșit telefoanele…

- Jocurile ca la aparate sunt in continuare preferatele romanilor care joaca in mediul virtual muli dintre acetia optand pentru versiunile de jocuri de noroc gratis. Desigur atunci cand joci pe bani virtuali câtigurile rmân doar digitale de aceea romanii care au ales sa joace aceste jocuri a...

- Directorul SRI Eduard Hellvig a dat asigurari ca Serviciul Roman de Informații nu e implicat in niciun fel in jocurile de putere. Precizarile șefului SRI vin in contextul in care in ultima vreme au existat mai multe referiri la activitatea sa și a SRI....

- Dupa cum știți deja, Consiliul Local Campina incepe fiecare ședința de la finalul lunii cu "Minutul Centenarului", in cadrul caruia se vorbește despre insemnatatea Marii Uniri de la 1918 și despre diferite evenimente de acum un secol. La ultima sedinta a Consiliului Local, consilierul Dragomir Enache…