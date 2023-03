Un barbat de 32 de ani, din Republica Moldova, care se afla intr-un carucior cu rotile, in parcarea magazinului Kaufland din Alba Iulia și apela la mila cetațenilor dintr-un scaun cu rotile a fost „demascat” de polițiștii locali albaiuieni. Cand polițiștii i-au cerut sa se ridice, din scaunul cu rotile, barbatul nu a avut probleme […] The post „Minune” pentru un cerșetor in scaun cu rotile, care le cerea bani albaiulienilor in fața Kaufland Cetate. Vezi cum s-a ridicat in picioare, la vederea polițiștilor locali first appeared on albaiuliainfo.ro .