- De altfel, eforturile de salvare se indreapta acum catre acordarea de ajutor sinistratilor, in timp ce multe echipe internationale de cautare-salvare s-au retras deja de pe teren.In cursul zilei de miercuri, o femeie pe nume Ela si copiii ei, Meysam si Ali, au fost scosi dintre daramaturile unui bloc…

- Doua femei au fost scoase dintre daramaturi in orasul Kahramanmaras din sudul Turciei, iar o mama si doi copii au fost salvati miercuri din orasul Antakya, desi au trecut noua zile de la seismul devastator din 6 februarie, iar sansele de a mai gasi supravietuitori sunt, teoretic, foarte mici, relateaza…

- Un tanar de 17 ani, numit Muhammet, si un barbat neidentificat au fost salvati in viata de sub daramaturile unui bloc de apartamente din provincia Kahramanmaras din Turcia, marti, dupa aproape 198 de ore de la cutremurul devastator de saptamana trecuta, a relatat postul de televiziune CNN Turk, citat…

- Operațiunile de salvare continua in Turcia, insa, la șase zile de la cutremurele de luni, echipele de intervenție se tem ca sunt mai degraba operațiuni de recuperare. Sunt peste 24.000 de morți - peste 20.000 doar in Turcia, și mai bine de 3.500 in Siria devastata de 12 ani și de un razboi civil. Bilanțul…

- Cutremure in Turcia și Siria. Bilantul provizoriu al victimelor cutremurelor devastatoare care au lovit Turcia si Siria a ajuns la peste 12.000 de morti si 50.000 de raniti. Operatiunile de salvare a victimelor de sub daramaturi nu contenesc. Au trecut deja peste 50 de ore de la catastrofa si inca nu…

- Echipe de salvare au actionat in noaptea de marti spre miercuri in Turcia si Siria si au scos numeroase cadavre dintre daramaturi, iar bilantul a depasit 9.500 de morti in ambele tari, in cel mai sangeros cutremur din ultimii peste zece ani, relateaza The Associated Press. Salvatorii duc o cursa contracronometru…

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 4.17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep. Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…

- Bilantul celor doua seisme violente care au lovit luni sud-estul Turciei a depasit 1.121 de morti si 7.634 de raniti, conform datelor anuntate de un reprezentant al AFAD, organismul turc pentru gestiunea catastrofelor, transmite AFP. Conform acestuia, 2.834 de imobile s-au prabusit, existand temeri…