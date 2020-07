MINUNE: Au început lucrările la pistele de biciclete promise Bucuria iubitorilor de sport- pistele de cicliști- prin contur, in sfarșit. Au inceput lucrarile pentru amenajarea a 26 de km de piste, prin fonduri europene. Lungimea totala a pistelor va fi de 50 km, dupa ce se va finaliza și proiectul ”Linia Verde”. In ultimele zile s-au putut vedea utilaje care lucreaza in zona caii ferate. Motivul? S-a inceput procesul de realizare a pistelor pentru cicliști. Acest proiect este finanțat din fonduri europene. ”Am inceput lucrul in proiectul “Piste pentru Cicliști”-bucuria iubitorilor de sport. Unul dintre proiectele ce vor schimba filozofia mobilitații urbane… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre proiectele ce vor schimba filozofia mobilitații urbane din Bistrița devine realitate, spune viceprimarul municipiului, Cristian Niculae, care anunța ca au inceput lucrarile in cadrul proiectului care prevede amenajarea unor piste pentru cicliști pe mai multe strazi din oraș. ”Acest proiect…

- Bistrița va avea o sala de sport semi-ingropata, cu teren de sport deasupra. Aceasta este amplasata la Școala Gimnaziala nr 1. Lucrarile de reabilitare și modernizare a școlii au inceput acum o luna. Și deja sunt extrem de avansate! La finalul anului 2018, municipalitate anunța intenția de modernizare…

- Zeci de strazi au fost programate pentru a fi asfaltate, in acest an. Prima etapa a fost finalizata. Au mai ramas doar 16 strazi care se vor ”infrumuseța”. Iar ruta spinoasa ”Decebal – Andrei Mureșanu – Nasaudului” se va realiza pe fonduri europene, contractul fiind deja semnat. CE lucrari sunt prinse:…

- Inca o școala in plin șantier! A venit vremea ca și Generala 1 sa-și schimbe infațișarea. Doua tinere inginere supravegheaza bunul mers al lucrarilor. Mai multe unitați de invațamant iși schimba, in acest an, infațișarea. A venit și randul Școlii Generale numarul 1 sa iși ia „straie noi”. „A inceput…

- Circulația spre Budacul de Jos, pe DJ 173 C, a fost inchisa incepand cu 24 februarie. Prin zona puteau trece doar autospecialele de intervenție și mașinile riveranilor. Cu toate acestea, drumul s-a surpat ieri dupamasa. Acum, accesul e blocat! Nicio mașina nu va mai putea trece pana nu se finalizeaza…

- Au inceput lucrarile pentru amenajarea pistei de biciclete și a falezei….la Beclean. Prin cele doua proiecte aflate in derulare se vor crea aproximativ 17 km de piste de biciclete. La Bistrița…pistele de bicicleta sunt doar la stadiul de idei. La inceputul anului 2019, primarul becleanaului promitea…

- Pandemia de coronavirus a inchis școlile. Pentru elevi și profesori. Totuși, cand aceștia se vor intoarce la școala, le vor gasi altfel de cum le-au lasat. Se lucreaza intens la Generala 4 și vor incepe in curand lucrarile și la Generala 1. Cursurile unitaților de invațamant s-au suspendat din 11 martie,…

- Modernizarea iluminatului public și ingroparea cablurilor e un proiect cu origini inca din 2018. In acest an, 36 de strazi sunt prinse in proiectul de modernizare și reaabilitare a iluminatului public. Lucrarile au inceput deja, prioritar fiind Bulevardul Republicii. S-a tot discutat despre modernizaresa…