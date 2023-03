Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 martie a.c., in jurul orei 01.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul Pop Bogdan Andrei, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar la data de 7 martie a.c., in jurul orei 16.00, de la domiciliul situat in municipiul Cluj-Napoca și nu a mai revenit.…

- La data de 8 martie a.c., in jurul orei 01.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul Pop Bogdan Andrei, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar la data de 7 martie a.c., in jurul orei 16.00, de la domiciliul situat in municipiul Cluj-Napoca și nu a mai revenit.…

- O femeie din Cluj-Napoca a fost data disparuta, dupa ce la data de 25 Februarie a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors pana in prezent. La data de 26 februarie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca numita Veresezan Ana, in varsta de 55 de ani, din municipiul…

- La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 21.00, Poliția municipiului Turda a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul HUNYADI NORBERT, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar la data de 19 februarie a.c., in jurul orei 10.30, de la domiciliul situat in localitatea Liteni, comuna Savadisla și…

- La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 21.00, Poliția municipiului Turda a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul HUNYADI NORBERT, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar la data de 19 februarie a.c., in jurul orei 10.30, de la domiciliul situat in localitatea Liteni, comuna Savadisla și…

- Primaria dispune de 114 locuri la Centrul de Gazduire Temporara de pe str. Oasului nr. 298 și la Centrul social de urgența de pe str. Dragoș Voda nr. 36-38. Cei care au cunoștința de persoane fara adapost sunt rugate sa sune la 0264/984 (telefonul primarului) sau 0264/955 (Poliția locala) in vederea…

- Un minor de 13 ani a plecat de acasa in urma cu 2 zile și nu s-a mai intors, familia alertand Poliția, care la randul ei a transmis un anunț, in speranța ca cineva l-a vazut. ”La data de 7 februarie a.c. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul CSABOI [...] Articolul…

- Un clujean de 51 de ani a plecat voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Acesta este cautat de aparținatori. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata, duminica, despre faptul ca Petho Laszlo Jozsef, in varsta de 51 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu la data de 14 ianuarie…