Razboiul din Ucraina are efecte devastatoare asupra populației. Mulți dintre copiii ucraineni au fost nevoiți sa fuga din țara fara parinți. Comisia Europeana atrage atenția ca acești copii risca sa ajunga victime ale traficului de persoane. Copiii ucraineni care fug din tara din cauza invaziei ruse sunt in pericol sa devina victime ale traficului de fiinte, a atras atentia luni comisarul european pentru migratie, Ylva Johansson, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa in Estonia, Ylva Johansson a spus ca aproximativ jumatate dintre cei 3,3 milioane de ucraineni care si-au parasit tara de…