Stiri pe aceeasi tema

- Minorii agresori si parintii acestora vor fi obligati sa participe la programe speciale de consiliere psihologica Minorii care savarșesc fapte penale și parinții acestora vor fi obligați sa participe la programe speciale de consiliere psihologica. Un proiect legislativ in acest sens a fost adoptat marți,…

- S-au inregistrat 228 de voturi „pentru" si 36 de abtineri Sursa articolului: Minorul care savarșește fapte penale, dar nu raspunde penal, si parintii acestuia, obligati sa participe la programe speciale de consiliere psihologica Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care modifica prevederi din Codul penal prin care minorul agresor si parintii sai vor avea obligatia sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private. Proiectul de…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care modifica prevederi din Codul penal prin care minorul agresor si parintii sai vor avea obligatia sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private. Legea merge…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca minorul agresor si parintii sai vor fi obligati sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca minorul agresor si parintii sai vor fi obligati sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private. Camera Deputatilor este for decizional.

- O femeie in varsta de 29 de ani a fost victima unui viol de o barbarie ieșita din comun dupa ce un barbat in varsta de 18 ani cu cazier a agresat-o in locuința acesteia, relateaza Le Figaro.

- Minorii care au implinit varsta de 16 ani vor putea sa calatoreasca singuri in afara țarii, daca au acceptul scris al parinților sau tutorelui. Cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali,…