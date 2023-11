Minoră plecată voluntar din Pitești Minora plecata voluntar din Pitești In cursul zilei de astazi 08 noiembrie a.c., politiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca minora ȘTEFANIA NICOLETA DIN, de 13 ani, a plecat de la domiciliu, in jurul orei 06:30, fara a mai reveni. Minora in cauza nu a mai avut plecari […] Articolul Minora plecata voluntar din Pitești apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

