Minoră de 5 ani, accidentată de o mașină condusă de un băimărean Luni, 9 octombrie, la ora 18.42, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca in localitatea Finteușu Mic a avut loc un accident rutier soldat cu victima. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 37 de ani din Baia Mare a condus un autoturism pe D.J. 184A, iar cand a ajuns in dreptul unui grup de persoane care s-ar fi aflat pe marginea parții carosabile a surprins și accidentat o minora de 5 ani, care ar fi aparut brusc in fața autoturismului. In urma evenimentului rutier, minora a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

