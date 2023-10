Judecatoria Craiova a prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui minor de 17 ani, din Craiova, judecat pentru comiterea a zeci de furturi din autoturisme. In acelasi dosar sunt judecati alti doi minori, autori ai mai multor spargeri de autoturisme. Numai anul acesta, acelasi minor, care este recidivist, a fost deferit justitiei in sase dosare penale. In toate dosarele este acuzat de comiterea infractiunii de furt calificat. Cercetarile in acest dosar au fost incepute de oamenii legii dupa ce o minora de 14 ani a fost prinsa in flagrant, in timp ce fura bunuri dintr-un taxi.„In noaptea…