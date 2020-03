Minor din Cugir bătut fără motiv, pe stradă, de un tânăr cunoscut cu antecedente penale Un minor din Cugir care se plimba pe strada a fost batut de un tanar de 23 de ani, fara un motiv aparent. Cel care l-a lovit pe minor este cunoscut cu antecedente penale. Potrivit IPJ Alba, un tanar din Cugir a fost reținut de polițiști pentru lovire sau alte violențe și tulburarea odinii și […] Citește Minor din Cugir batut fara motiv, pe strada, de un tanar cunoscut cu antecedente penale in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

