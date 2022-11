Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Nosfe s-a stins din viața intristat pe toata lumea, iar artiștii sunt cei care au mers sa-i aduca un ultim omagiu cantarețului. Trupul neinsuflețit se afla la capela, iar colegii de trupa, dar și alți cantareți au fost prezenți astazi. Maine va avea loc slujba de inmormantare. Iata care este…

- Maria Constantin, cu ochii in lacrimi. Interpreta de muzica populara a primit la telefon vestea ca Marcel Toader a murit. Artista a trecut prin momente cumplite, iar recent a dezvaluit un detaliu mai puțin cunoscut despre decesul lui Marcel Toader. Iata ce a povestit frumoasa cantareața!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bianca Pop a marturisit ca a fost agresata de iubitul din Spania, George. Cu lacrimi in ochi, fosta ispita de la Insula Iubirii a facut declarații șocante. Iata ce a povestit vedeta!

- Nicoleta Nuca a facut declarații, la Antena Stars, in care a vorbit despre nunta! Cand și unde va avea loc marele eveniment. De asemenea, artista a vorbit și despre schimbarile pe care a fost nevoita sa le faca pentru ca, atunci cand se privește in oglinda, sa se accepte așa cum e.

- Minodora, in lacrimi, dupa moartea mamei sale. Artista se afla pe scena atunci cand cea care i-a dat viața iși dadea ultima suflare. In exclusivitate pentru Antena Stars, actrița a facut acum declarații dureroase.

- Anca Neacșu s-a prezentat la tribunal, in urma cu puțin timp, pentru prima infațișare in cadrul procesului de divorț de soțul ei, Serkan Yaman. Artista a dat primele declarații inainte sa intre in sala de judecata, pentru Antena Stars. Iata ce a spus vedeta despre separarea de partenerul ei, dupa 10…

- S-au implinit 7 ani de cand regretatul Vadim Tudor a trecut in neființa. Așadar, familia s-a reunit pentru a-i face acestuia parastasul. Soția, fiicele, dar și alți membrii ai familiei s-au strans pentru a ține un moment de reculegere.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au format o echipa la „America Express”, show ce se va difuza in curand la Antena 1. Filmarile s-au incheiat recent, iar fosta soție a lui George Burcea a facut primele declarații despre experiența traita. „A fost foarte greu, dar emisiunea este oricum foarte grea.…