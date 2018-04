Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 aprilie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Orasului Teius, au organizat o actiune cu efective suplimentare, pe raza orasului Teius, ce a avut ca scop cresterea sigurantei publice, prevenirea si combaterea infractiunilor si…

- Politistii le recomanda celor care se intorc acasa din minivacanta de Pasti sa conduca atent si cu prudenta si sa respectati indicatiile politistilor din teren. ”Va recomandam sa conduceti prudent, fara bruscarea comenzilor vehiculelor si sa efectuati fiecare manevra doar dupa o temeinica asigurare.…

- Avand in vedere faptul ca in acest weekend sansele de a fi tentati sa iesiti la un picnic, cu ocazia sarbatorii de Pasti, sunt foarte ridicate, va prezentam in cele ce urmeaza regulile de baza pe care trebuie sa le respectati atunci iesiti la un gratar, la iarba verde, astfel incat sa nu fiti amendati…

- Daca a nins abundent si astepti sa vina cineva pentru a-ti curata masina, faci o mare greseala pentru ca risti amenzi usturatoare. Conducatorii auto care au un loc de parcare inchiriat de la primarie au obligația sa-l deszapezeasca

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in Cugir. Au fost constatate 9 infracțiuni si au fost aplicate 94 de amenzi, in valoare de peste 21.000 de lei. La data de 22 februarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Orasului Cugir,…

- Mașinile inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu prevederile legale in materie, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 81/2000. Mai multe modificari au fost adoptate anul trecut pentru acest…

- Atentie a intrat in vigoare de astazi legea nr. 258 2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Aceasta a aparut luna trecuta in Monitorul Oficial si se va aplica din data de 27 ianuarie…