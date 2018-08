Stiri pe aceeasi tema

- "Pozitia noastra in Europa nu s-a schimbat din cauza unei nunti. Politica noastra externa fata de Rusia este clara ... Am contribuit la toate deciziile UE si le vom respecta”, a afirmat Kurz.Ministrul de Externe al Austriei, Karin Kneissl, l-a invitat la nunta sa pe liderul rus, Vladimir…

- Social-democratii din Germania vor incepe o ofensiva impotriva tendintelor populiste anti-europene si de dreapta la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, a declarat duminica sefa partidului, Andrea Nahles, potrivit dpa. "Trebuie sa fim mai clari in legatura cu valorile in care…

- Sansele ca Marea Britanie sa nu reuseasca sa incheie un acord de iesire din blocul comunitar cu Uniunea Europeana pana la finalul lui martie anul viitor sunt acum de 50-50, a declarat ministrul de externe din Letonia, Edgars Rinkevics, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. …

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut evidentiat marti, cu ocazia unei intrevederi cu Michael Roth, ministru de stat pentru Europa in cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe...

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat miercuri ca nu considera prioritara incheierea unui acord bilateral cu Germania privind returnarea migrantilor, informeaza DPA. Dupa o intalnire la Innsbruck, in Austria, cu omologul sau german Horst Seehofer, Salvini a declarat ca nu va accepta…

- Partidul Social Democrat (SPD) din Gerania a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind migratia cu celelalte doua formatiuni din coalitia condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters. Potrivit sefei SPD, Andrea Nahles, intelegerea priveste accelerarea respingerii solicitantilor de azil deja…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze guvernarea, iar membrii sai trebuie sa fie mai uniti in fata ordinii mondiale in schimbare evidentiate de amploarea tensiunilor in relatiile continentului cu aliatul sau traditional SUA, a declarat miercuri la Berlin ministrul de externe german, Heiko Maas,…