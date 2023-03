Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a cerut luni o ancheta a Curtii Penale Internationale (CPI), dupa difuzarea unor imagini care arata, potrivit acestuia, un prizonier de razboi ucrainean executat de soldati rusi, relateaza AFP. „O inregistrare ingrozitoare cu un prizonier de razboi ucrainean…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesj cu ocazia implinirii unui an de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina. Șeful statului amintește de ajutorul pe care romanii l-au acordat refugiaților ucraineni și spune ca Romania va continua sa sprijine Ucraina „atat timp cat va fi nevoie”.

- Ucraina și partenerii occidentali au dezvoltat trei modele de tribunal special pentru crimele de razboi comise de Rusia - potrivit șefului adjunct al Biroului Presedintelui de la Kiev, Andri Smirnov, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Deocamdata, de ieri, avem o Rezoluție a Parlamentului European care, fara sa aiba un caracter obligatoriu, cere exact acest lucru, subliniind faptul ca intreaga comunitate internaționala trebuie sa dea un raspuns la teribilele atrocitați comise.

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a pledat luni pentru infiintarea unui tribunal special pentru tragerea la raspundere a oficialilor ruși in legatura cu atrocitațile din Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Ucraina a avertizat organismele sportive internaționale impotriva perspectivei "dezgustatoare" de a permite sportivilor ruși și belaruși sa participe la competiții internaționale - inclusiv la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, relateaza insidethegame.

- Jens Stoltenberg, Secretarul General al NATO, și-a exprimat ingrijorarea privind luptele din Ucraina. In opinia lui, situația ar putea scapa de sub control și atunci exista riscul declanșarii unui razboi dintre Rusia și NATO, transmite Noi.md cu referire la ea.md. Intr-un interviu pentru postul norvegian…