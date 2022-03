Ministrul ucrainean al Sănătății: Șapte spitale distruse, medici și asistenți medicali uciși și răniți Șapte spitale și peste 100 de unitați sanitare au fost avariate a anunțat ministrul ucrainean al Sanatații, Viktor Liașko, informeaza Agerpres. Potrivit ministrului Liașko precizeaza ca spitalele bombardate trebuie reconstruite complet, transmit agențiile de știri Ukrinform, DPA. De asemenea, ministrul Liașko a precizat și care este bilanțul pierderilor de vieți din randul personalului medical care se ridica la șase morți și 12 raniți. Bombardamentele rusești au distrus maternitatea din orașul Mariupol. Legat de aceasta drama, Moscova susține ca maternitatea ar fi fost folosita de luptatorii ucraineni.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

