Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a refuzat, intr-un interviu acordat cotidianului spaniol La Razon, sa precizeze numarul militarilor ucraineni morti in razboiul cu Rusia, afirmand in schimb ca acesta este mai mic decat cel al cetatenilor turci care au murit in cutremurele care s-au…

- ”Acum un an, crucișatorul rusesc Moskva, cu ajutorul marinei ucrainene, și-a incheiat ultima și cea mai reușita operațiune. A trecut printr-o transformare de la cea mai mare cutie de conserve din Marea Neagra la cea mai buna atracție pentru scafandri. Nu ne vom opri”, a scris Ministrul ucrainean al…

- Armata rusa sufera pierderi colosale in lupta pentru Bahmut, oras din estul Ucrainei, a declarat duminica ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, pentru cotidianul german Bild, preluat de dpa.

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, nu a exclus joi posibilitatea ca razboiul din Ucraina sa mai dureze inca un an pentru ca presedintele rus Vladimir Putin nu pare sa vrea sa puna capat agresiunii, relateaza EFE, informeaza AGERPRES . ‘Cred ca Rusia a demonstrat un dispret total nu doar fata…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat ca vizita-surpriza a presedintelui american Joe Biden de luni la Kiev transmite un semnal clar Rusiei ca "nimanui nu ii este frica de tine" si a elogiat acest moment drept "o victorie a poporului ucrainean si a presedintelui Volodimir Zelenski",…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a spus ca Ucraina impiedica in prezent Rusia sa domine Marea Neagra, atunci cand a fost intrebat despre riscul potential pentru sudul Ucrainei in cazul unei posibile contraofensive rusesti pe scara larga, relateaza CNN. Fii la curent cu cele…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a promis duminica "audituri" interne in cadrul ministerului sau, ca urmare a unui scandal de coruptie legat de aprovizionarea armatei, in plina invazie rusa, exprimandu-se evaziv cu privire la speculatiile aparute duminica in presa de la Kiev privind…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a cerut miercuri presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, sa furnizeze rapid Ucrainei armament suplimentar pentru facilitarea eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, dar Rusia a criticat abor