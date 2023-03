Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major ucrainean planuieste o contraofensiva pe mai multe directii, dar totul depinde de conditiile meteorologice, a declarat miercuri ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, intr-un interviu acordat postului de radio eston Err.ee, in care a indicat ca armata asteapta „momentul potrivit”,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat, marti, la Bruxelles, ca invazia Rusiei in Ucraina a reprezentat un test pentru intreaga lume, un test care va dainui peste veacuri, relateaza BBC. "In urma cu un an, Putin s-a gandit ca in cateva zile fortele sale vor pune mana pe Kiev si vor…

- Trupele ucrainene vor incepe antrenamentele pe tancurile Leopard de luni, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, relateaza CNN. Ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, a publicat imagini video cu primul tanc Leopard 2, de fabricație germana, care era incarcat intr-un avion…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru…

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…