- O mașina capcana a fost detonata luni in orașul Melitopol, din sudul Ucrainei, oraș ocupat de ruși, a informat presa de stat rusa, potrivit CNN. Mașina a fost parcata in centrul orașului, langa Casa de Cultura, unde iși desfașoara activitatea oficialii ruși din oraș, potrivit unui raport al canalului…

- Comisia Europeana vrea sa faciliteze confiscarea averilor oligarhilor rusi si a prezentat, miercuri, mai multe propuneri in acest sens. Banii confiscati vor ajunge intr-un fond comun pentru a ajuta Ucraina, a explicat comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, intr-o conferinta de presa. Conform…

- Doua magazine Jumbo din Bucuresti au fost amendate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu peste 100.000 de lei, iar aproximativ 10.000 de produse neconforme au fost retrase de la comercializare, arata reprezentanții autoritații intr-un comunicat de presa. ANPC a anuntat,…

- Ministrul Turismului ar prefera alte destinații in locul celor romanești, foarte scumpe și nu iși explica cum o parte dintre cetațeni dau atația bani ca sa iși petreaca vacanțele aici. Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Prima Tv, nu ințelege cum…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anuntat, joi, ca pentru mini-vacanta de 1 Mai vor fi deschise peste 100 de hoteluri pe litoral, fiind un grad de rezervare de peste 80% . „Vor fi deschise undeva peste 100 de hoteluri de pe litoral, cu acest prilej. La nivel de…

- O scena mai puțin obișnuita a avut loc, miercuri, in Ramnicu Valcea. Un transportor blindat a lovit doua autoturisme parcate pe marginea strazii. Presa locala, care a publicat imaginile, scrie ca este vorba despre un „autovehicul istoric”, iar conducatorul acestuia a fost amendat. In imaginile surprinse…

- Nava rusa de patrulare Vasili Bikov a fost observata in timp ce sosea la Sevastopol, dupa ce presa ucraineana a scris, in baza unor informatii furnizate de Marina ucraineana, ca nava a fost scufundata in cadrul unei operatiuni speciale, relateaza AFP. Potrivit AFP, aceasta nava rusa – ”invizibla pe…

- Ministrul afacerilor externe din Canada, Melanie Joly se va afla, luni, in Romania, urmand sa fie primita, la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, de catre presedintele Klaus Iohannis. Oficialul canadian va avea o intrevedere si cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Cei doi ministri vor sustine o conferinta…