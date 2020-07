Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a acuzat marți o abordare "distrugatoare" a Franței în Libia și acuza Parisul ca încearca sa întareasca prezența Rusiei în aceasta țara devastata de razboaie civile din 2011, scrie AFP.Aceste afirmații virulente vin la o zi dupa ce președintele francez…

- Ministrul italian de externe, Luigi di Maio, a sosit miercuri in Libia pentru o vizita-fulger, transmite AFP, preluand agentiile italiene AGI si ANSA,potrivit Agerpres. Di Maio urmeaza sa se intalneasca cu premierul Fayez el-Sarraj, care conduce Guvernul de uniune nationala de la Tripoli (GNA), recunoscut…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- Turcia discuta cu Guvernul de uniune nationala (GNA) de la Tripoli in vederea folosirii de catre fortele turce a doua baze militare in Libia, in nordul Africii, declara luni surse turce de la Ankara pentru Reuters.

- Turcia discuta cu Guvernul de uniune nationala (GNA) de la Tripoli in vederea folosirii de catre fortele turce a doua baze militare in Libia, in nordul Africii, declara luni surse turce de la Ankara pentru Reuters.Este vorba despre baza navala de la Misrata si despre baza aeriana de la Al…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit ”sa-si continue cooperarea stransa” in Libia, intr-o discutie la telefon, a anuntat presedintia turca, relateaza AFP potrivit news.ro.”Cei doi lideri au convenit sa-si continue cooperarea stransa in vederea…

- Seful guvernului de uniune nationala (GNA, cu baza la Tripoli), recunoscut de ONU, Fayez al-Sarraj, a declarat joi, in cursul unei vizite la Ankara, ca este ''hotarat'' sa preia controlul in totalitate in Libia dupa o serie de succese impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar,…

- Ministerul grec al Afacerilor Externe a facut astazi un demers catre ambasadorul Turciei la Atena pentru intențiile Ankarei de explorare a petrolului și a gazelor naturale in apropiere de insula greaca Rodos, din arhipelagul Dodecanez. Grecia a menționat ca țara este și ramane pe deplin pregatita sa…