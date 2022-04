Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, la Constanța, ca 80 – 90% din garile si haltele din Romania arata ca dupa razboi, “jalnic”. Ministrul a mentionat ca nu exista forta pentru ca acestea sa fie refacute, astfel ca se ia in calcul soluția de a le transfera la autoritatile…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a infiintat Registrul utilajelor, o baza de date cu echipamentele de care dispun firmele care participa la licitatii pentru proiecte de infrastructura de transport. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la finalul sedintei…

- Refugiații din Ucraina pot folosi o aplicație in care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, duminica, o aplicație care prezinta coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru persoanele refugiate din…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca, incepand de joi, se poate calatori cu un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport disponibile in zona Bucuresti-Ilfov: tren, metrou, autobuz, tramvai si troilebuz. ”De astazi se poate calatori cu un singur bilet sau abonament…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valery Kuzmin, a declarat ca Romania refuza sa mai poarte discuții oficiale cu partea rusa. Potrivit diplomatului, orice incercare a autoritaților ruse de a discuta pe canalele diplomatice cu omologii de la București au fost sortite eșecului, pentru ca nici…

- Autoritațile au transmis, vineri, un nou raport preliminar privind pandemia de COVID-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost raportate 31.776 de cazuri noi și 97 de decese. Rata imbolnavirilor in Bucuresti, a ajuns la 26,42, de la 24,48, urma cu o zi. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI…

- Autoritatile din Harghita lanseaza, sambata, SkiHarghita, primul domeniu schiabil din Romania, care conecteaza 12 partii din 6 locatii. ”Sezonul de schi e in plina desfasurare si, pentru pasionatii acestui sport, calitatea serviciilor oferite de domeniile schiabile este esentiala, in acest sens demersurile…