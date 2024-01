Ministrul Transporturilor spune că nu sunt semnale care să arate că cereale din Ucraina rămân ilegal pe teritoriul României „Mi-au spus mie, i-au spus primului ministru ca parte din cantitatile care intra in Romania si se duc spre portul Constanta, de exemplu, sunt descarcate si nu ajung sa fie exportate si, cumva la negru, se descarca undeva, ilegal, pentru ca nu ai voie sa faci acest lucru pe legislatia din Romania in acest moment. (…) Daca aceste lucruri, conform legii, sunt evitate, adica se desigileaza, exista complici la vama, la Politia de Frontiera, pe interiorul teritoriului Romaniei, astea sunt lucruri care sunt in afara legii si daca sunt adevarate… eu nu am niciun semnal, dar nici nu sunt seful Politiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

