Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a efectuat o vizita pe șantierul DN 68A, acolo unde au avut loc lucrari de asfaltare. Termenul estimat pentru ridicarea restricțiilor de circulație este 10 iulie.

„Am fost astazi intr-o vizita pe DN68A Margina – Holdea, acolo unde, in ultimele luni, s-au facut lucrari de reabilitare. Am vrut sa ma asigur ca ne vom incadra in termenul promis acum 2 luni, pentru finalizarea proiectului: 10 iulie. Și așa va fi: lucrarile sunt pe ultima suta de metri – asfaltarea este gata și mai ramane pentru saptamana viitoare finalizarea ultimelor marcaje…