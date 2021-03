Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă, acuză sindicatul de la metrou Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Metrourile ar fi trebuit sa se puna in mișcare la ora 5 dimineața, dar niciun calator nu a fost lasat sa coboare in subteran. Oamenii au gasit porțile cu lacatul pus și un afiș care anunța ca este greva spontana. Mai exact, compania spune ca „asa-zisul protest spontan reprezinta in fapt o actiune sindicala, in timpul careia reprezentantii USLM au refuzat orice tentativa de dialog cu conducerea Metrorex.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii, iar cand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri, scrie vineri dimineata ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook.…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dur cu privire la protestul spontan de la Metrorex din aceasta dimineața. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei „Un fost deputat PSD (Ion Radoi, șeful sindicaliștilor de la metrou, n.r.), care vede ca ii dispar sinecurile, face un protest ilegal.…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, prezinta rezultatele controlului realizat la Metrorex de Corpul de Control al ministerului și confirma jaful și neregulile prezentate și de Puterea.ro . Catalin Drula a scris pe Facebook care au fost problemele descoperite, printre care și faptul ca la negocierea…

