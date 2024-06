(VIDEO) După concert, ”potopul”. Inundații pe Arena Națională Arena Naționala a fost inundata, imediat dupa concert. In nu mai puțin de 400 de cazuri a intervenit ISU, joi spre vineri, in Capitala și localitați din Ilfov. Bucureștiul s-a aflat in cod portocaliu și roșu de inundații pana dimineața. Spectatorii concertului Coldplay de pe Arena Naționala au reușit sa plece la timp. Furtuna s-a dezlanțuit nu dupa mult timp, iar locul a fost rapid inundat. @stroescu_fabian #float #nationalarena #rain #inundatie ♬ original sound – stroescu_fabian The post (VIDEO) Dupa concert, ”potopul”. Inundații pe Arena Naționala appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna a facut ravagii la concertul Coldplay din urma cu o seara, de pe data de 13 iunie 2024, unde a cantat și Babasha. Arena Naționala din Capitala a fost plina de apa. Iata ce s-a intamplat pe scena!

- A fost prapad in Capitala dupa ce meteorologii au anunțat Cod roșu de furtuna. Marile bulevarde au fost inundate, iar vantul puternic a doborat copaci și a smuls acoperișuri. Pompierii au avut de gestionat aproape 400 de interventii in urma furtunii care a afectat joi seara Bucurestiul si judetul Ilfov,…

- Arena Naționala a fost inundata, imediat dupa concert. In nu mai puțin de 400 de cazuri a intervenit ISU, joi spre vineri, in Capitala și localitați din Ilfov. Bucureștiul s-a aflat in cod portocaliu și roșu de inundații pana dimineața. Spectatorii concertului Coldplay de pe Arena Naționala au reușit…

- La 22.45 Arena Naționala din București era plina ochi, cu cei 50.000 de oameni care au participat la concertul Coldplay. La puțin dupa 23.00 in locul publicului și al membrilor formației rock britanice era un covor de gheața.Potrivit paginii Meteoplus, la ora 23.15, pe scena de la Arena Naționala nu…

- Furtuna puternica de la București a facut prapad in Capitala joi seara, inundand zeci de strazi din toate sectoarele. Infrastructura din apropierea Arenei Naționale n-a facut nota discordanta, a cedat și ea, iar precipitațiile abundente au provocat un haos de nedescris in jurul celui mai mare stadion…

- Incident la concertul Coldplay! Aseara a fost una eveniment, avand in vedere ca trupa britanica Coldplay canta pentru prima oara in Romania. Dar, se pare ca Arena Naționala a devenit neincapatoare pentru fanii veniți la cooncert, nelipsit, din pacate de incidente. Unul dintre acestea a avut legatura…

- Noaptea trecuta, Capitala a fost din nou lovita de furtunilee de vara. In plus, meteorologii spun ca inca nu s-a terminat cu furtunile, astfel de fenomene meteorologice fiind așteptate și pe parcursul urmatoarelor zile. ROMANIA LIBERA va arata cum s-a vazut furtuna de noaptea trecuta, in drumul ei spre…