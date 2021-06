Catalin Drula a vorbit, luni seara, la Digi 24, despre un nou sistem de taxare, care va fi aplicat doar pentru autovehiculele care depasesc 7,5 tone, precum camioanele, TIR-uri si autocare. ”In aproape toata Europa, in 23 din 27 de state membre, se taxeaza folosirea retelelor de drumuri nationale, de autostrazi ale tarilor respective, nu pe timp ca in Romania, unde cumparam o rovinieta valabila o zi, o saptamana, o luna, un an, ci pe distanta parcursa”, a afirmat Catalin Drula. Pentru masinile mici ramane vinieta valabila pe timp, sistemul care a fost valabil si pana acum. ”Asa este si in Austria,…