Ministrul Transporturilor anunţă semnarea a 90% dintre contractele finanţabile prin PNRR pentru sectorul transportului feroviar „Pe partea de PNRR, stiti, acolo e cu anumite borne pe care trebuie sa le atingi in fiecare trimestru. La sfarsitul anului acesta, una din bornele importante este sa ai semnate contractele pe toate proiectele pe rutier si pe feroviar. Ca sa va faceti o imagine, in acest moment pe feroviar sunt semnate aproape 90% dintre ele, mai e un rest mic pe care o sa-l rezolvam in lunile viitoare, iar pe zona de rutier mai avem capetele din A 8, acea autostrada care trece din zona de Mures in zona de Moldova si inchidem toate contractele finantabile prin PNRR. Eu cred ca aceasta oportunitate pe care o avem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

