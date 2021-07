Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul transporturilor, Catalin Drula, a anunțat, duminica in cadrul unei declarații de presa la Timișoara, ca Agenția Romana pentru Salvarea Vieților Omenești pe Mare va fi desființata, potrivit Hotnews. Decizia vine dupa ce directorul instituției, Daniel Manole, a fost reținut și plasat ulterior…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat duminica, la Timisoara, ca Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) va fi desfiintata, atributiile acesteia urmand sa fie preluate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), mentionand ca si-a exprimat acordul in…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat desfiintarea Agentiei Romane de Salvare a Vietii de Om pe Mare (ARSVOM). Drula a precizat ca premieul Florin Citu si-a dat acordul in acest sens si ca atribuțiile ARSVOM vor fi preluate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a declarat, duminica la Timisoara, ca Agentia de Salvare a Vietii Omenești pe Mare va fi desfiintata si ca a primit un acord in acest sens de la premierul Florin Citu. De asemenea, la Administratia Fluviala a Dunarii de Jos, Porturile Galati, Autoritatea Navala…

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a declarat, duminica la Timisoara, ca Agentia de Salvare a Vietii de Om pe Mare va fi desfiintata si ca a primit un acord in acest sens de la premierul Florin Citu. De asemenea, la Administratia Fluviala a Dunarii de Jos, Porturile Galati, Autoritatea Navala…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat, duminica, faptul ca Agentia Romana pentru Salvarea Vietilor Omenesti pe Mare va fi desfiintata.Declaratia ministrului a fost facuta in cadrul unei conferinte de presa din Timisoara."Vreau sa salut actiunea procurorilor cred si am crezut intotdeuna…

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a declarat, duminica la Timisoara, ca Agentia de Salvare a Vietii de Om pe Mare va fi desfiintata si ca a primit un acord in acest sens de la premierul Florin Citu. De asemenea, la Administratia Fluviala a Dunarii de Jos, Porturile Galati, Autoritatea Navala Romana…

- Incidența cazurilor Covid a scazut sub 1 la mie in municipiu. Autoritațile au anunțat ca de luni, 17 mai, TOȚI elevii din Bistrița vor participa la cursuri- la clasa! Inca din weekend, incidența cazurilor COVID in Bistrița a scazut sub 1 la mia de locuitori. Prefectul Stelian Dolha explica luni, pentru…