- Școlile din orașul Dej, județul Cluj, vor intra in scenariul roșu de funcționare, iar masca va deveni obligatorie in oraș. „A intrat și Dej in scenariul roșu, aceleași masuri ca și in Cluj-Napoca, incepand de vineri ora 0.00”, a anunțat miercuri prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, informeaza…

- Ziarul Unirea Judecatoria Aiud: Recomandari pentru cetațeni, dupa ce municipiul a depașit rata de infectare de 7 la mia de locuitori Avand in vedere evolutia ingrijoratoare a numarului cazurilor confirmate ca fiind infectate cu COVID 19 la nivelul comunitatii aiudene (cu o rata de infectare de peste…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, efectueaza, miercuri, 21 octombrie, vizite in județele Cluj, Mureș, Sibiu și Brașov, acolo unde va evalua situația din spitale și de la direcțiile de sanatate publica,...

- Rata de infectare cu noul coronavirus crește constant, atat in județ, cat mai ales in municipiul Bacau. Daca acum o saptamana era la 4,13 la mia de locuitori, astazi a ajuns la 4,49. In județ, rata a ajuns la 2,24 la mia de locuitori, apropiindu-se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Instituția Prefectului informeaza ca potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Buzau, avand in vedere HG nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15.10.2020, rata de infectare la nivelul județului este de 0,76/1000 de locuitori,…

- Ministrul Sanatații a fost intrebat cand vor decide autoritațile sa ia din nou masuri drastice precum inchiderea restaurantelor sau a cinematografelor. Potrivit acestuia, acest lucru se va intampla in momentul in care indicele va fi depașit. „Noi avem aceeași parametrii pe care ii menținem. La nivelul...…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vizitat astazi Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova. Acesta a vizitat vizitat mai multe secții, dar și Laboratorul de genetica, acolo unde sunt prelucrate probele SARS-Cov2. De asemenea, in timpul vizitei sale in Banie, ministrul Nelu Tataru a avut o intalnire…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si-a exprimat speranta ca, dupa inceperea scolii, va fi o crestere usoara a numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, dar nu la nivelul copiilor, ci a persoanelor cu risc, informeaza AGERPRES . “Noi speram sa avem doar o crestere usor simtita si nu la nivelul…