- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a inaugurat vineri, in satul Nufaru, judetul Tulcea, o nava de croaziera care le va oferi oaspetilor posibilitatea de a face turism transfrontalier in Delta Dunarii. La finalul vizitei in judetul Tulcea, oficialul guvernamental s-a declarat un iubitor…

- Primaria comunei Mahmudia cu sediul pe strada Geolog Vasila Bacalu nr. 19, judetul Tulcea, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de muncitor calificat III sofer autospeciala PSI Serviciul Public de Pompieri Civili.Calendarul concursului: proba scrisa in data de 18 martie 2021, ora…

- Intalnire de lucru convocata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ldquo;Dobrogea". Subiectul principal al discutiilor a fost armonizarea documentatiei cu cerintele si necesitatile UAT urilor, in vederea delegarii serviciului de salubrizare pentru actiunile de colectare, transport si transfer al…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, s-a aflat luni intr-o vizita de lucru in județul Covasna. La invitația președintelui Consiliului Județean, Tamas Sandor, și a primarului Municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, ministrul a vizitat uzina de gestionare a deșeurilor de la Leț,…

- Primaria comunei Pardina, cu sediul pe leea Scolii nr. 3, Pardina, judetul Tulcea, organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier I A, pe perioada determinata.Conditii specifice de participare la concurs: studii superioare vechime in specialitatea studiilor necesare ocparii…

- Recoltarea stufului si pescuitul cu navodul pe sub gheata sunt cateva traditii specifice comunei Jurilovca din judetul Tulcea, dar acestea risca sa devina o amintire din cauza temperaturilor ridicate din ultimele ierni si a lipsei unui sprijin din partea autoritatilor pentru pastrarea lor. …

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a observat, joi, o ardere necontrolata de deseuri pe un camp din localitatea Poiana Mare unde se afla in vizita de lucru si a solicitat interventia Garzii de Mediu. ”In urma cu cateva momente, chiar in timpul vizitei de lucru a ministrului Tanczos Barna,…

- Capitala iese din scenariul rosu, dupa ce rata infectarii a ajuns la 2,96 la mie, in scadere usoara fata de ziua precedenta. De asemenea, Bucurestiul rapoteaza 257 de cazuri noi de COVID-19, dupa ce luni a inregistrat 1.162, iar marți au fost doar 153 de noi imbolnaviri. Romania a ajuns la 3.000 de…