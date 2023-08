Ministrul Sebastian Burduja, pas cu pas, către făraș Steaua politica a ministrului liberal al Energiei, Sebastian Burduja, a inceput deja sa apuna din motive oarecum surprinzatoare chiar și pentru susținatorii sai. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susținut puternic de nașul sau, baronul de Teleorman, Adriean Videanu, este disperat sa-și salveze cariera politica. Motivul pentru care ajuns pe tobogan este unul foarte simplu: cand s-a vazut in fotoliul de ministru, atat al Digitalizarii cat și al Energiei, a uitat de cei de peste Ocean care l-au susținut și propulsat. Mai pe romanește, Sebastian Burduja le-a intors spatele și nu a mai respectat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

