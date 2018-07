Ministrul Sanatatii si ministrul Finantelor, in vizita de lucru la Constanta. Ce se afla in programul demnitarilor

Orban si Blaga au stricat planurile lui Dragnea si Basescu!

Ofensiva nostalgicilor USL din PNL dar si a basistilor controlati de la distanta de gruparea Udrea-Basescu in PNL a fost innabusita in fasa de interventia in forta a fostului lider democrat Vasile Blaga. Acestia doreau sa starneasca primarii din teritoriu impotriva lui Ludovic Orban… [citeste mai departe]